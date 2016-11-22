Уважаемые жители города!

Госуслуги, предоставляемые Отделом по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна (выдача паспортов, регистрационный учет и иные миграционные вопросы).

Жители Дубны могут обращаться за получением государственных услуг связанных с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, получения временной регистрации и вида на жительство в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна, расположенный по адресу: г. Дубна ул. Курчатова, д.32, контактный телефон – 8-926-241-43-57.

Для вашего удобства Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru.(Вы сами выбираете удобное для Вас время и приходите за нужной услугой).

Дополнительную информацию по регистрации и получению услуг вы сможете получить на сайте 50.мвд.рф/Gosuslugi или же на сайте дубна.50.мвд.рф в разделе «Деятельность» - «Государственные услуги».

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина