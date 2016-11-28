Госадмтехнадзор выявляет зоны травмоопасности

Госадмтехнадзор Московской области в городском округе Дубна и Талдомском муниципальном районе выявляет травмоопасные места общественного пользования и принимает меры для их устранения.

Инспекторами территориального отдела в рамках спецоперации «Снегопад» выявлены места общественного пользования, содержание и состояние которых, осуществляется с нарушением законодательства о благоустройстве. Ряд нарушений выявлены в таких местах общественного пользования как тротуары, улицы и внутриквартальные территории, а также пешеходные зоны вокзала и иные объекты массового пребывания жителями. Обилие снега и наледи по указанным объектам потенциально могут стать зоной риска получения пешеходами травм.

Как стало известно от местных учреждений здравоохранения факторы обледенения пешеходных зон стали прецедентами получения 18 жителями наукограда Дубны травм в результате скольжения и падения.

Сотрудники Госадмтехнадзора в целях исключения очагов травмоопасности усилили надзорные мероприятия по вопросам зимней уборки пешеходных зон, а в местах наличия скользкости обеспечить их ликвидацию. В частности инспекторами выявлены факты несвоевременного осуществления зимней уборки от снега и наледи пешеходных зон в центре наукограда Дубна по проспекту Боголюбова, улиц Вокзальная, Центральная, Володарского и лестничного марша и платформы станции железнодорожного вокзала «Большая Волга». Аналогичная ситуация с несвоевременной зимней уборкой сложилась и на улице Салтыкова-Щедрина, так называемом Новом Арбате ведущей к площади К.Маркса городского поселения Талдом.

По всем выявленным фактам правонарушений сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области возбуждены административные дела, в целях обеспечения чистоты, порядка и благоустройства, а также предупреждения фактов получения травм жителями предписаниями об устранении правонарушений инспекторами установлены кратчайшие сроки для приведения объектов в надлежащее состояние, - сообщила начальник Главного управления Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.