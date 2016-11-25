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В Администрации города поставили задачу всем дорожным службам привести улицы в порядок 
25 ноября 2016 года в Администрации города было проведено заседание с участием Госадтехнадзора, ГИБДД, управляющих компаний, ТСЖ, дорожных служб. По словам заместителя руководителя Администрации города Сергея Рожкова, в Дубне есть очевидная проблема с уборкой дорог и тротуаров, которую надо решать.

Всем управляющим компаниям, ТСЖ, муниципальным службам и другим учреждениям, которые занимаются уборкой улиц, была поставлена задача до вторника привести город в порядок. Особое внимание должно быть уделено вывозу снега. Плюсовая температура должна способствовать уборке последствий ледяного дождя.

Со вторника межведомственная комиссия в составе представителей Администрации города, Госадмтехнадзора, ГИБДД проверит, как исполнена поставленная задача. К организациям, которые до вторника не приведут улицы города в нормативное состояние, будут приняты меры административного характера, в том числе штрафы.

25-11-2016
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