Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна c 22 по 28 ноября 2016 года

В ночь с 23 на 24 ноября в период времени с 20:00 до 9:00 часов неизвестные лица с неохраняемой стоянки, расположенной у д. 35 по ул. Речная города Дубны похитили автомобиль коричневого цвета Lexus NX200, гос.регистрационный знак Р 978 АУ 750, 2015 года выпуска.Если вы стали очевидцем преступления, либо владеете информацией просьба сообщить по телефону Дежурной части 02 или по единому номеру 112.

Сотрудниками полиции в ходе патрулирования улиц города у д. 54 по пр. Боголюбова для проверки документов был остановлен 41-летний местный житель, распивающий спиртные напитки. В ходе проверки полицейскими установлено, что данный гражданин находится в федеральном розыске по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Российской федерации «Вандализм». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере до 40 тысяч рублей или ареста сроком до 3 месяцев.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены и доставлены в Дежурную часть двое жителей г. Лобня, которые вскрыли несколько дачных домов в СНТ «Весна» и похитили оттуда металл и электроинструменты. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 30 по пр. Боголюбова выявлена 46-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Узбекистан. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина