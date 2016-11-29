Разное Всемирный день диабета в Дубне Дубненская Диабетическая Ассоциация приглашает принять участие в городском мероприятии: День Диабета, посвященному Всемирному Дню диабета «Перспективы лечения сахарного диабета». Дата проведения: 3 декабря 2016г., суббота Дата проведения:, суббота Место проведения: зал для конференций в здании Администрации (ул.Балдина,2).



ПРОГРАММА: Место проведения: зал для конференций в здании Администрации (ул.Балдина,2).ПРОГРАММА: 9-00 регистрация. Измерение сахара в крови.

Знакомство с продукцией фирм, производителей препаратов, продуктов, приборов - товаров и услуг для людей с диабетом. В перерывах ЧАЙ, КОФЕ ! Знакомство с продукцией фирм, производителей препаратов, продуктов, приборов - товаров и услуг для людей с диабетом. В перерывах ЧАЙ, КОФЕ ! 10-00 Открытие. Отчет о деятельности ДДА, планы на 2017г. Отчет о деятельности ДДА, планы на 2017г. 10-30 --12-30 Лекции, посвященные проблемам диабета. Ответы на вопросы. Встреча с эндокринологами города. Лекции, посвященные проблемам диабета. Ответы на вопросы. Встреча с эндокринологами города. Внимание! Тем, кто поставил помпу АКЦИЯ в честь всемирного дня диабета – будут привезены комплектующие по более низкой цене. Внимание! Тем, кто поставил помпу АКЦИЯ в честь всемирного дня диабета – будут привезены комплектующие по более низкой цене. Различные АКЦИИ для пришедших на встречу. Различные АКЦИИ для пришедших на встречу. Мероприятие проводится ДДА «ПОМОЩЬ» при поддержке Администрации города под девизом «ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!» Мероприятие проводится ДДА «ПОМОЩЬ» при поддержке Администрации города под девизом «ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!» ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ, ЗАБОТЯЩИЕСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ! ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ, ЗАБОТЯЩИЕСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ! Вход свободный



Вход свободный В Мой Мир Share