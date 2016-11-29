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Всемирный день диабета в Дубне  
Дубненская Диабетическая Ассоциация приглашает принять участие в городском мероприятии:

День Диабета, посвященному Всемирному Дню диабета «Перспективы лечения сахарного диабета».

Дата проведения: 3 декабря 2016г., суббота

Место проведения: зал для конференций в здании Администрации (ул.Балдина,2).

ПРОГРАММА:

9-00 регистрация. Измерение сахара в крови.
Знакомство с продукцией фирм, производителей препаратов, продуктов, приборов - товаров и услуг для людей с диабетом. В перерывах ЧАЙ, КОФЕ !

10-00 Открытие. Отчет о деятельности ДДА, планы на 2017г.

10-30 --12-30 Лекции, посвященные проблемам диабета. Ответы на вопросы. Встреча с эндокринологами города.

Внимание! Тем, кто поставил помпу АКЦИЯ в честь всемирного дня диабета – будут привезены комплектующие по более низкой цене.

Различные АКЦИИ для пришедших на встречу.

Мероприятие проводится ДДА «ПОМОЩЬ» при поддержке Администрации города под девизом «ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!»

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ, ЗАБОТЯЩИЕСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ!

Вход свободный

29-11-2016
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