Дубненская Диабетическая Ассоциация приглашает принять участие в городском мероприятии: День Диабета, посвященному Всемирному Дню диабета «Перспективы лечения сахарного диабета».
Дата проведения: 3 декабря 2016г.
, суббота
Место проведения: зал для конференций в здании Администрации (ул.Балдина,2).
ПРОГРАММА:
9-00 регистрация. Измерение сахара в крови.
Знакомство с продукцией фирм, производителей препаратов, продуктов, приборов - товаров и услуг для людей с диабетом. В перерывах ЧАЙ, КОФЕ !
10-00 Открытие.
Отчет о деятельности ДДА, планы на 2017г.
10-30 --12-30
Лекции, посвященные проблемам диабета. Ответы на вопросы. Встреча с эндокринологами города.
Внимание! Тем, кто поставил помпу АКЦИЯ в честь всемирного дня диабета – будут привезены комплектующие по более низкой цене.
Различные АКЦИИ для пришедших на встречу.
Мероприятие проводится ДДА «ПОМОЩЬ» при поддержке Администрации города под девизом «ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!»
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ, ЗАБОТЯЩИЕСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ!
Вход свободный
29-11-2016