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3 декабря в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» пройдет торжественная церемония открытия «Комнаты Воинской Славы», где будут представлены различные экспонаты времен Великой Отечественной Войны. Мероприятие приурочено к празднованию Дня неизвестного солдата и 75-летию Битвы под Москвой, – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами.

Также 3 декабря в 15:00 открытие юбилейной выставки дубненской художественной школы. На выставке будут представлены лучшие работы выпускников художественной школы, которая была открыта в Дубне 1 сентября 1966 года, а в 2009 году стала художественным отделением ДШИ «Вдохновение».

Выставка будет работать ежедневно с 3 по 18 декабря в муниципальном Выставочном зале с 14ч. до 20ч.