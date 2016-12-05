Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в ноябре 2016 года.
8 декабря 2016 года
• Новый порядок применения контрольно-кассовой техники
• Нововведения в законодательстве по государственной регистрации
• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков
• Интернет-сервисы
• Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.
22 декабря 2016 года
• Основные изменения налогового законодательства с 2017 года
• Декларационная кампания 2017года; имущественные и социальные налоговые вычеты
• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков
• Интернет-сервисы
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.
05-12-2016