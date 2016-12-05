Разное Бесплатные семинары



8 декабря 2016 года • Новый порядок применения контрольно-кассовой техники

• Нововведения в законодательстве по государственной регистрации

• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков

• Интернет-сервисы

• Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в ноябре 2016 года.Время проведения семинара: 11.00Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52В программе семинара возможны изменения. 22 декабря 2016 года • Основные изменения налогового законодательства с 2017 года

• Декларационная кампания 2017года; имущественные и социальные налоговые вычеты

• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков

• Интернет-сервисы Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.



Время проведения семинара: 11.00Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52В программе семинара возможны изменения. В Мой Мир Share