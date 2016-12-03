Итоги вакцинации в Дубне

В Дубне по плану вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок против гриппа необходимо было привить 20601 человек. В ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» поступила вакцина против гриппа для вакцинации взрослых и детей в количестве 16250 доз.На 1 декабря 2016 года привито 19027 человек (92,4% от плана). За счет средств работодателей привито 1871 человек (9,1%). 514 доз вакцины были приобретены за счет средств муниципального бюджета. 392 человека провели вакцинацию за собственные средства.

В прививочной кампании активно использовались мобильные прививочные бригады, которые выезжали в градообразующие предприятия города, работали в центральном торговом центре.