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Фестиваль старинной музыки в Дубне. 
4 декабря в Дубне состоялся традиционный, 18 по счету Фестиваль старинной музыки. Это открытое, зональное мероприятие для детей, обучающихся музыке в ДМШ и ДШИ. Участие приняли более ста человек из Москвы, Московской и Тверской областей. Провела фестиваль Детская школа искусств Дубны «Рапсодия» при содействии отдела культуры Администрации Дубны и Министерства культуры Московской области.

Дети исполнили произведения эпох Средневековья, Ренессанса и Барокко. Считается, что это наиболее трудные для детского исполнения произведения, но в них есть свое очарование и загадка. Председатель жюри фестиваля Ольга Ивушейкова, доцент кафедры струнных, духовых и ударных инструментов факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского считает: «Увлечение детей старинной музыкой не только переносит их в другую эпоху, но и приближает к чему – то божественному, великому, дающему свет и гармонию.

Далеко не все юные исполнители станут профессиональными музыкантами. Но годы занятий этой великой музыкой, конечно, существенно повлияют на кругозор и интересы детей». Участники фестиваля получили дипломы и грамоты от Оргкомитета и Жюри.

05-12-2016
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