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Ремонт железнодорожных переездов 
02 декабря 2016г. в прокуратуре г.Дубны состоялось совещание по одному из важнейших для жителей всего города вопросу - ремонту железнодорожных переездов 128 км дистанции пути (пересечение ул. Станционной и Дмитровского шоссе) и 132 км дистанции пути.

В совещании при прокуроре г. Дубны Москалева А.Н. принимали участие Глава Администрации г. Дубны Мухин В.Б., заместитель начальника Управления - начальник отдела по транспорту и дорожной деятельности Шилин Д.В., главный инженер ПЧ-12 Давыдов А.А, дорожный мастер Мошкин А.

Прокуратурой города было установлено, что ремонт данных переездов был произведен некачественно, с нарушением требований регламентов и правил.

В прошедшие выходные был произведен ремонт железнодорожного переезда на 128 км пути. Ремонтные работы на 132 км дистанции будут произведены в кратчайшие сроки. Данный вопрос находится на контроле в прокуратуре города.

06-12-2016
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