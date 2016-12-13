Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 5 по 11 декабря 2016 года

6 декабря в Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление от местной жительницы о краже велосипеда. Женщина сообщила, что неизвестный в конце августа похитил ее велосипед, оставленный у д. 22 по ул. Тверская. 8 декабря с аналогичным заявлением о краже велосипеда обратилась еще одна местная жительница, чей велосипед был оставлен во дворе д.19 по ул. Орджоникидзе. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступлений был задержан и доставлен в Дежурную часть безработный 42-летний местный житель. Похищенные велосипеды возвращены владельцам полицейскими.

9 декабря следственным отделением ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Участковыми уполномоченными полиции выявлен 50-летний местный житель, который с марта 2015 года по мая 2016 года состоял на учете в Центре занятости населения и получал пособие по безработице, при этом работая водителем в такси. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены и доставлены в Дежурную часть двое местных жителей, которые ночью взломали дверь сарая, расположенного в д. 13 по ул. Октябрьской и похитили оттуда аккумулятор. Похищенное имущество злоумышленники хотели сдать в пункт приема металла. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уважаемые жители и гости города!

За последнее время увеличилось количество ДТП на территории города. Просим вас быть внимательными на дорогах.

Напоминаем, что на зимней дороге нельзя совершать резких движений. Соблюдайте скоростной режим. Помните, что тормозной путь зимой становится значительно длиннее - увеличьте дистанцию от впереди идущего автомобиля.

Полиция Дубны обращается также к велосипедистам с просьбой воздержаться от езды в зимний период, особенно по проезжей части.

Помните, ваша безопасность зависит в первую очередь от вас!

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина