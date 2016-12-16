Разное Для чего необходима государственная кадастровая оценка? Кадастровая оценка необходима для создания качественной базы для начисления налога, а также совершенствования системы управления недвижимостью Описание действующей системы кадастровой оценки ■ Кадастровая стоимость - определенная независимыми оценщиками и утвержденная органами власти стоимость объекта недвижимости, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости.

■ Переоценку кадастровой стоимости проводят не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года.

■ Определение кадастровой стоимости осуществляют независимые оценщики, которые выбираются на конкурсной основе. В соответствии с действующим законодательством оценщики сами выбирают и обосновывают подходы и методы, используемые для получения результата.

■ После завершения оценки региональные и муниципальные админист- рации утверждают ее результаты и передают их в Росреестр. Росреестр отражает эти данные в государственном кадастре недвижимости. В настоящее время Росреестр не проводит кадастровую оценку, но помогает гражданам скорректировать ее, если на то есть законные основания. В настоящее время Росреестр не проводит кадастровую оценку, но помогает гражданам скорректировать ее, если на то есть законные основания. Росреестр полагает, что кадастровая оценка изначально должна быть адекватной, чтобы бремя ее корректировки не ложилось на плечи собственников. Росреестр полагает, что кадастровая оценка изначально должна быть адекватной, чтобы бремя ее корректировки не ложилось на плечи собственников. В настоящее время качество определения кадастровой стоимости нередко вызывает нарекания у граждан и бизнеса. Так, в комиссиях по оспариванию за 2015 год было рассмотрено в 2,7 раза больше заявлений, чем в 2014 году. В настоящее время качество определения кадастровой стоимости нередко вызывает нарекания у граждан и бизнеса. Так, в комиссиях по оспариванию за 2015 год было рассмотрено в 2,7 раза больше заявлений, чем в 2014 году. Сегодня отсутствует единая методика проведения кадастровой оценки, а квалификация независимых оценщиков зачастую подвергается сомнению. Вот почему сейчас для повышения качества кадастровой оценки рассматривается проект закона о передаче функций кадастровой оценки государственным бюджетным учреждениям. Сегодня отсутствует единая методика проведения кадастровой оценки, а квалификация независимых оценщиков зачастую подвергается сомнению. Вот почему сейчас для повышения качества кадастровой оценки рассматривается проект закона о передаче функций кадастровой оценки государственным бюджетным учреждениям. По мнению Росреестра, этот законопроект повысит контроль за результатами кадастровой оценки и позволит избежать излишней коммерциализации этих работ. В конечном итоге данный законопроект призван защитить правообладателей, учесть интересы населения и бизнеса. По мнению Росреестра, этот законопроект повысит контроль за результатами кадастровой оценки и позволит избежать излишней коммерциализации этих работ. В конечном итоге данный законопроект призван защитить правообладателей, учесть интересы населения и бизнеса. Как оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости У каждого заинтересованного лица есть право оспорить кадастровую стоимость в суде или в специальных комиссиях, созданных при каждом управлении Росреестра. У каждого заинтересованного лица есть право оспорить кадастровую стоимость в суде или в специальных комиссиях, созданных при каждом управлении Росреестра. Пересмотреть кадастровую стоимость можно в двух случаях: если для ее определения использовались недостоверные сведения об объекте недвижимости или если кадастровая стоимость отличается от рыночной. Пересмотреть кадастровую стоимость можно в двух случаях: если для ее определения использовались недостоверные сведения об объекте недвижимости или если кадастровая стоимость отличается от рыночной. Для юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления досудебное урегулирование споров о кадастровой стоимости в комиссии обязательно. Для юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления досудебное урегулирование споров о кадастровой стоимости в комиссии обязательно. Физические лица могут выбирать: либо обращаться в комиссию, либо сразу в суд. ■ В комиссию нужно предоставить отчет о рыночной оценке, который будет являться основанием для пересмотра стоимости. Причем дата определения рыночной стоимости должна совпадать с датой определения оспариваемой кадастровой.

■ Комиссия принимает решение об оспаривании кадастровой стоимости в короткие сроки - не более 30 дней с момента подачи заявления.

■ В работе комиссий принимают участие как эксперты со стороны Управления Росреестра и филиала Федеральной кадастровой палаты, так и представители региональных органов власти и оценочного сообщества. Таким образом, решения о пересмотре стоимости принимается коллегиально несколькими экспертами. Как получить сведений о кадастровой стоимости ■ Для удобства граждан Росреестр дает возможность узнать кадастровую стоимость недвижимости на своем портале с помощью специальных онлайн-сервисов. На портале можно заказать справку о кадастровой стоимости из ГКН. Для этого не надо регистрироваться на сайте и получать электронную подпись. Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

■ Справку о кадастровой стоимости из ГКН можно запросить в офисах многофункциональных центрах (МФЦ). Кадастровая справка предоставляется бесплатно не позднее чем через 5 рабочих дней со дня получения запроса. Территориальный отдел №27

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Физические лица могут выбирать: либо обращаться в комиссию, либо сразу в суд.Территориальный отдел №27Кадастровой Палаты В Мой Мир Share