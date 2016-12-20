Разное Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 13 по 19 декабря 2016 года 13 декабря Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д.5 по ул. Вавилова выявлена 67-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учёт трёх иностранных граждан. Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д.5 по ул. Вавилова выявлена 67-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учёт трёх иностранных граждан. Сотрудниками полиции ОМВД России по г.о. Дубна в ходе патрулирования участка у д. 15 по проспекту Боголюбова был выявлен 35-летний житель Костромской области с признаками алкогольного опьянения.

При проверке документов стражи порядка установили, что мужчина находится в Федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации « Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Нарушитель правопорядка был доставлен в Дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками полиции ОМВД России по г.о. Дубна в ходе патрулирования участка у д. 15 по проспекту Боголюбова был выявлен 35-летний житель Костромской области с признаками алкогольного опьянения.При проверке документов стражи порядка установили, что мужчина находится в Федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации « Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.Нарушитель правопорядка был доставлен в Дежурную часть для дальнейшего разбирательства. 15 декабря

Полиция Дубны обращается к жителям за помощью: если вы владеете информацией о его местонахождении – просьба сообщить в Дежурную часть по номеру 112 или 02. В полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что 15 декабря из дома ушел её сын – 26-летний Смирнов Арсений Владимирович и до настоящего времени не вернулся.Полиция Дубны обращается к жителям за помощью: если вы владеете информацией о его местонахождении – просьба сообщить в Дежурную часть по номеру 112 или 02. 16 декабря Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий у д.21/1 по пр. Боголюбова выявлен 34-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято наркотическое вещество «гашиш», массой 2,84 грамма. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий у д.21/1 по пр. Боголюбова выявлен 34-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято наркотическое вещество «гашиш», массой 2,84 грамма. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 17 декабря В Дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что вечером в период с 18 – до 23 часов неизвестный проник в его дом через окно и похитил денежные средства и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Если вы стали очевидцем преступления – просьба незамедлительно сообщить в Дежурную часть по телефону 112 или 02. В Дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что вечером в период с 18 – до 23 часов неизвестный проник в его дом через окно и похитил денежные средства и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Если вы стали очевидцем преступления – просьба незамедлительно сообщить в Дежурную часть по телефону 112 или 02. Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна

Мария Ватолина



Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина В Мой Мир Share