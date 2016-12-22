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Дубненские полицейские раскрыли угон автомобиля по следу от ботинка. 
В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна с заявлением об угоне автомобиля обратился 46-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что неизвестный с неохраняемой стоянки у д. 35 по ул. Жуковского похитил его автомобиль отечественного производства.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД, после проведения экспертно-криминалистической экспертизы, по следу от ботинка, установлен и задержан ранее судимый 23-летний местный житель, который дал признательные показания в совершении преступления.

Злоумышленник пояснил полицейским, что проходя мимо автомобиля, в состоянии алкогольного опьянения, он увидел ключи в замке зажигания, разбил водительское стекло и решил покататься. Не справившись с управлением, правонарушитель бросил машину и направился домой, где был задержан сотрудниками полиции.

Отделением дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна М. Ватолина

22-12-2016
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