Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 20 по 26 декабря 2016 года

В Дежурную часть обратился житель Конаковского района с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина сообщил о том, что неизвестные 20 декабря в период с 7:40 до 20:45 похитили его автомобиль с территории неохраняемой стоянки, расположенной у ж/д вокзала на Дмитровском шоссе. В настоящий момент полицейские разыскивают угнанный автомобиль Рено Дастер, коричневого цвета, государственный регистрационный знак К 753 СТ 777. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить в Дежурную часть по телефону 02 или 112.

Сотрудниками полиции на посту-заслоне «1 км Нового шоссе» для проверки документов был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 38-летнего местного жителя с признаками наркотического опьянения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. При проверке документов сотрудниками полиции установлено, что ранее данный гражданин уже привлекался к ответственности по ч.1 статьи 12.26 КоАП РФ «невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию обратился директор одного из продуктовых магазинов, расположенных по ул. Советской с заявлением о привлечении к ответственности 27-летнюю местную жительницу, работающую кассиром в магазине, которая похитила товар. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий женщина была доставлена сотрудниками полиции в Дежурную часть, где дала признательные показания. В настоящий момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий к общежитии, расположенном на ул. Тверская, в ходе проведения осмотра одной из комнат, в которой проживает 17-летний местный житель, в тумбочке обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, со слов мужчины – гашиш. Изъятое вещество направлено на исследование, по результатам которого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.ОМВД России по г.о. Дубна напоминает, что в период проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники полиции.

- Вертолётная площадка в Ратмино

-Молодёжная поляна (ИЧ возле ДК «МИР)

- Территория Парка семейного отдыха (БВ за ТЦ «Маяк»)

-Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта «Радуга» (ЛБ)

Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:Просим вас быть бдительными и соблюдать общественный порядок. В случае если вы стали свидетелем правонарушений – просьба сообщить в Дежурную часть по тел. 8-496-214-71-19 или по номеру 112.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина