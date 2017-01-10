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Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна c 1 по 9 января 2017 года 
1 января

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен и доставлен в Дежурную часть 53-летний местный житель, который накануне вечером похитил из одной из квартир в доме 24 по ул. Инженерной ноутбук. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Позже с заявлением о краже в полицию обратился владелец ноутбука.

2,3,4 января

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 6 по ул. Ленинградская выявлен 31-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания. Аналогичное правонарушение совершил 25-летний местный житель, проживающий в д.8 по ул. Ленинградская.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д.8 по ул. Ленинградская выявлен 36-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет трех граждан республики Армения.

В д.3 по ул. Энтузиастов стражи порядка выявили 39-летнего местного жителя, осуществившего фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан республики Таджикистан и одного уроженца республики Украина.

5 января

Сотрудниками полиции выявлена 56-летняя жительница Тверской области, работающая продавцом-кассиром в одном из продуктовых магазинов по ул. Ленинградская, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

7 января

Полицейскими ОМВД России по г.о. Дубна на стационарном посту-пикете «1 км Нового шоссе» для проверки был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 29-летнего жителя города Дмитров с признаками наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у мужчины в кармане куртки сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Изъятое вещество было направлено на химическое исследование, по результатам которого установлено, что данное вещество является наркотическим средством - амфетамином, общей массой 1,05 граммов.
Следственным отделением ОМВД России по г.о. Дубна в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «незаконные приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

8 января

Сотрудниками полиции выявлена 42-летняя местная жительница, работающая продавцом-кассиром в одном из продуктовых магазинов по ул. Попова, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку. Женщина привлечена к административной ответственности.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна
Мария Ватолина

10-01-2017
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