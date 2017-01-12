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Бесплатные семинары 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара в январе 2017 года.

19 января 2017 года

    • Взыскание задолженности с физических лиц в порядке ст. 48 НК РФ
    • Имущественные налоги (льготы)
    • Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков
    • Интернет-сервисы
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.
12-01-2017
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