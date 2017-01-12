Разное Бесплатные семинары Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара в январе 2017 года. 19 января 2017 года • Взыскание задолженности с физических лиц в порядке ст. 48 НК РФ

• Имущественные налоги (льготы)

• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков

• Интернет-сервисы Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.



19 января 2017 годаВремя проведения семинара: 11.00Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52В программе семинара возможны изменения. В Мой Мир Share