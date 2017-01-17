Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 10 по 16 января 2017 года

В полицию поступило заявление от директора одного из магазинов парфюмерии и косметики, расположенном в д. 24 А по пр. Боголюбова о краже. Неизвестный похитил 1 флакон парфюмерии. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.

В Дежурную часть ОМВД поступило заявление от местной жительницы о краже. Женщина сообщила, что неизвестные проникли в ее квартиру, расположенную в д. 41 по проспекту Боголюбова и похитили оттуда ювелирные украшения. Сумма ущерба устанавливается. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлены двое местных жителей, которые, работая в одном из автосервисов города, распилили автомобиль, вверенный им в конце декабря для ремонта, и сдали ее в пункт приема металла. Сотрудники полиции установили владельца автомобиля и сообщили о случившемся. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 5 по ул. Володарского выявлена 61-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Молдавия. По данному факту проводится проверка.

В одно из медицинских учреждений города обратилась несовершеннолетняя местная жительница с травмой кисти руки. По факту получения телесных повреждений проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Около 15.45 на шоссе по ул. Большеволжская столкнулись автомобили Toyota и Chevrolet. Водитель и двое пассажиров в Chevrolet погибли, двое детей, находившихся в машине, были госпитализированы. Водитель и пассажир в Toyota серьезно не пострадали. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 24 по пер. Хлебозаводской выявлена 41-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Таджикистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в д. 5 по ул. Володарского выявлен 29-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят пакет с неизвестным веществом. Изъятое вещество направлено на исследования, по результатам которого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина