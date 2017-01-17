Инспектируем стройплощадки

В настоящее время Дубна интенсивно застраивается. Высокими темпами идёт строительство жилых домов, в частности в районе Большой Волги, активно прирастают производственными площадями обе площадки ОЭЗ.

Одной из наиболее опасных для жизни и здоровья по мнению руководства Роструда, остаётся строительная отрасль. Для наведения порядка в этой сфере к успешно работающему на портале «Онлайнинспекция.рф» сервису «Сообщить о проблеме» Рострудом запущены приложения для фотофиксации нарушений для пользователей смартфонов. Пользователям мобильных телефонов стало доступно бесплатное приложение «Я–инспектор».

Это позволяет любому гражданину, заметившему нарушение охраны труда на строительной площадке, угрожающее жизни и здоровью работников, зафиксировать его на свой телефон и сообщить об этом в Роструд.

Обращение гражданина и фото, в том числе информационного щита застройщика, будут направляться на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе, который осуществит проверку изложенных в обращении фактов и примет к нарушителю меры по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных к ответственности.