Опрос населения в Дубне

С 28 января 2017 года по 10 февраля 2017 года в Дубне будет проводиться опрос (обследование) различных групп и слоев населения. Обследование проводит Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области (Мособлстат). Этот опрос проводится во всех субъектах Российской Федерации и носит официальное название «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году».

Обследование будет проводиться специально уполномоченными работниками Мособлстата (интервьюерами) методом обхода жилых помещений, в которых проживает население, и заполнения бланков наблюдения на основе опроса населения, которые в обязательном порядке должны будут предъявить служебное Удостоверение интервьюера Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году.

Результаты Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и на уровень жизни различных групп населения, улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ

Предметом опроса в Дубне станут 72 домашних хозяйства.