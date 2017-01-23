ДЦЗ приглашает работодателей

Дубненский центр занятости населения приглашает работодателей к сотрудничеству по организации временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В перечень государственных услуг, предоставляемых органами службы занятости, входит услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Временное трудоустройство позволяет ребятам не только зарабатывать первые «карманные» деньги, но почувствовать свою востребованность и полезность на рынке труда.

За информацией можно обращаться по адресу: Дубна, ул.9 Мая, д.3 или по тел. 8 (49621) 2-02-53