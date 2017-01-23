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ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна информирует граждан о возможности оформления ДТП без участия сотрудников автоинспекции. 
Есть ряд обязательных критериев, по которым определяется отсутствие необходимости вызова ГИБДД.
    Авария коснулась лишь двух автомобилей, и не более того.
    Авария обошлась без травм и жертв.
    В результате ДТП реальный ущерб был причинен лишь авто участников.
    Водители автосредств имеют на руках действительный полис ОСАГО.
    У участников аварии нет желания спорить по поводу обстоятельств события и повреждений авто.
    Водители высказали готовность зарегистрировать происшествие по упрощенному варианту.Также памятка по заполнению европротокола находится в ОГИБДД г. Дубна

23-01-2017
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