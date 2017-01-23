ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна информирует граждан о возможности оформления ДТП без участия сотрудников автоинспекции.
Есть ряд обязательных критериев, по которым определяется отсутствие необходимости вызова ГИБДД.
Авария коснулась лишь двух автомобилей, и не более того.
Авария обошлась без травм и жертв.
В результате ДТП реальный ущерб был причинен лишь авто участников.
Водители автосредств имеют на руках действительный полис ОСАГО.
У участников аварии нет желания спорить по поводу обстоятельств события и повреждений авто.
Водители высказали готовность зарегистрировать происшествие по упрощенному варианту.Также памятка по заполнению европротокола находится в ОГИБДД г. Дубна
23-01-2017