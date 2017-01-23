Разное ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна информирует граждан о возможности оформления ДТП без участия сотрудников автоинспекции. Авария коснулась лишь двух автомобилей, и не более того.

Авария обошлась без травм и жертв.

В результате ДТП реальный ущерб был причинен лишь авто участников.

Водители автосредств имеют на руках действительный полис ОСАГО.

У участников аварии нет желания спорить по поводу обстоятельств события и повреждений авто.

Водители высказали готовность зарегистрировать происшествие по упрощенному варианту.Также памятка по заполнению европротокола находится в ОГИБДД г. Дубна Есть ряд обязательных критериев, по которым определяется отсутствие необходимости вызова ГИБДД. Памятка при ДТП

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