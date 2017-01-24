Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 17 по 23 января 2017 года

Сотрудниками полиции в ходе проверки одной из квартир, расположенной в д. 14 по ул. Строителей выявлена 47-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учёт гражданина респ. Азербайджан. По данному факту проводится проверка.

Сотрудниками ОГИБДД на стационарном посту-пикете «1 км Нового шоссе» для проверки документов был остановлен автомобиль под управлением местного жителя с признаками опьянения. От прохождения мед. освидетельствования мужчина отказался. При проверке документов полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения мед. освидетельствования. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками ОГИБДД за нарушение правил дорожного движения у д.2 по Северному переулку был остановлен автомобиль под управлением 27-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения мед. освидетельствования мужчина отказался. При проверке документов полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения мед. освидетельствования. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств был задержан 25-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружены и изъяты свертки с веществом растительного происхождения, спрессованные куски вещества коричневого цвета, а также часть таблетки. Со слов мужчины, изъятые вещества являются марихуаной, гашишем. Изъятые вещества направлены на исследования, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 31 по ул. Правды выявлена 43-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Таджикистан. По данному факту стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина