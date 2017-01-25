Разное О переходе на новый порядок применения ККТ В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ (информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения ККТ»). С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку в соответствии с действующим законодательством, а с 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ прекратит свое действие. С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку в соответствии с действующим законодательством, а с 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ прекратит свое действие. Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, использующих систему ЕНВД или патентную систему налогообложения, переход на новый порядок применения ККТ осуществится с 1 июля 2018 года. Также до этого срока могут не применять ККТ организации и индивидуальные предприниматели, использующие торговые автоматы. Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, использующих систему ЕНВД или патентную систему налогообложения, переход на новый порядок применения ККТ осуществится с 1 июля 2018 года. Также до этого срока могут не применять ККТ организации и индивидуальные предприниматели, использующие торговые автоматы. Последовательность действий по переходу на новый порядок применения ККТ следующая: Последовательность действий по переходу на новый порядок применения ККТ следующая: 1) Установить, предусмотрена ли законом обязанность применения ККТ.

2) Если обязанность применения ККТ предусмотрена, выяснить, когда именно она наступит.

3) Установить, подлежат ли модернизации применяемые кассовые аппараты. Для модернизации ККТ следует обратиться в центр технического обслуживания или непосредственно к производителю. По общему правилу, замена фискального накопителя будет необходима через 13 месяцев, а для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих спецрежимы, – не реже, чем раз в три года.

По новому порядку для расчетов с использованием электронных средств платежей в интернете предназначена специальная ККТ, а при оказании услуг применяется либо ККТ, либо автоматизированная система для бланков строгой отчетности. (Реестр ККТ размещен на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения ККТ»). Провести инвентаризацию имеющегося парка ККТ, определить целесообразность модернизации старой или покупки новой ККТ.

4) Снять с регистрации ККТ, подлежащую модернизации.

5) Если модернизация действующего парка ККТ невозможна, необходимо приобрести ККТ, включенную в реестр контрольно-кассовой техники в соответствии с новым порядком.

6) Заключить договор с оператором фискальных данных, их перечень размещен на сайте ФНС России www.nalog.ru.

7) Организовать доступ к интернету в точке продаж, что необходимо для работы ККТ в режиме передачи данных по новому порядку .

8) Осуществить регистрацию модернизированной или новой ККТ. 1) Установить, предусмотрена ли законом обязанность применения ККТ.2) Если обязанность применения ККТ предусмотрена, выяснить, когда именно она наступит.3) Установить, подлежат ли модернизации применяемые кассовые аппараты. Для модернизации ККТ следует обратиться в центр технического обслуживания или непосредственно к производителю. По общему правилу, замена фискального накопителя будет необходима через 13 месяцев, а для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих спецрежимы, – не реже, чем раз в три года.По новому порядку для расчетов с использованием электронных средств платежей в интернете предназначена специальная ККТ, а при оказании услуг применяется либо ККТ, либо автоматизированная система для бланков строгой отчетности. (Реестр ККТ размещен на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения ККТ»). Провести инвентаризацию имеющегося парка ККТ, определить целесообразность модернизации старой или покупки новой ККТ.4) Снять с регистрации ККТ, подлежащую модернизации.5) Если модернизация действующего парка ККТ невозможна, необходимо приобрести ККТ, включенную в реестр контрольно-кассовой техники в соответствии с новым порядком.6) Заключить договор с оператором фискальных данных, их перечень размещен на сайте ФНС России www.nalog.ru.7) Организовать доступ к интернету в точке продаж, что необходимо для работы ККТ в режиме передачи данных по новому порядку .8) Осуществить регистрацию модернизированной или новой ККТ. Зарегистрировать ККТ можно как в любом территориальном налоговом органе, так и через личный кабинет ККТ. Для регистрации нужен включенный в реестр кассовый аппарат со встроенным фискальным накопителем и договор с оператором фискальных данных, имеющим разрешение на их обработку. Зарегистрировать ККТ можно как в любом территориальном налоговом органе, так и через личный кабинет ККТ. Для регистрации нужен включенный в реестр кассовый аппарат со встроенным фискальным накопителем и договор с оператором фискальных данных, имеющим разрешение на их обработку. При наличии большого парка ККТ целесообразно определить график модернизации (покупки) ККТ, ее снятия с регистрационного учета и согласовать его с территориальным налоговым органом. Межрайонная ИФНС России №12

по Московской области



Межрайонная ИФНС России №12по Московской области В Мой Мир Share