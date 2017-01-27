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Об осуществлении приема-выдачи документов для «крупных» правообладателей 
С 1 января 2017 года Филиалом осуществляется прием - выдача документов для «крупных» правообладателей на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и на государственный кадастровый учет недвижимого имущества по адресам:

- Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6, кабинет 120

График приема:

    Понедельник с 09.00 до 16.00
    Вторник, четверг с 10.00 до 20.00
    Среда с 09.00 до 17.00
    Пятница с 08.00 до 16.00
    Суббота с 09.00 до 13.00
- г.Москва, ул. Амундсена, д.11; ул.Земляной Вал д.36

График приема:

    Понедельник - четверг с 09.00 до 18.00
    Пятница с 09.00 до 16.45

Территориальный отдел №27
Кадастровой Палаты
27-01-2017
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