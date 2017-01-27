С 1 января 2017 года Филиалом осуществляется прием - выдача документов для «крупных» правообладателей на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и на государственный кадастровый учет недвижимого имущества по адресам:
- Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6, кабинет 120
График приема:
Понедельник с 09.00 до 16.00
Вторник, четверг с 10.00 до 20.00
Среда с 09.00 до 17.00
Пятница с 08.00 до 16.00
Суббота с 09.00 до 13.00
- г.Москва, ул. Амундсена, д.11; ул.Земляной Вал д.36
График приема:
Понедельник - четверг с 09.00 до 18.00
Пятница с 09.00 до 16.45
Территориальный отдел №27
Кадастровой Палаты
27-01-2017