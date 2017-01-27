Разное Об осуществлении приема-выдачи документов для «крупных» правообладателей С 1 января 2017 года Филиалом осуществляется прием - выдача документов для «крупных» правообладателей на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и на государственный кадастровый учет недвижимого имущества по адресам: - Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6, кабинет 120 - Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6, кабинет 120 График приема: Понедельник с 09.00 до 16.00

Вторник, четверг с 10.00 до 20.00

Среда с 09.00 до 17.00

Пятница с 08.00 до 16.00

Суббота с 09.00 до 13.00 - г.Москва, ул. Амундсена, д.11; ул.Земляной Вал д.36 График приема:- г.Москва, ул. Амундсена, д.11; ул.Земляной Вал д.36 График приема: Понедельник - четверг с 09.00 до 18.00

Пятница с 09.00 до 16.45

Территориальный отдел №27

Кадастровой Палаты



График приема:Территориальный отдел №27Кадастровой Палаты В Мой Мир Share