ОМВД России по г.о. Дубна по подозрению в совершении серии краж разыскивается ранее неоднократно судимый Корюшкин Максим Николаевич 13.05.1982 г.р.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, оттопыренные уши, волосы темные средней длины, на обеих руках татуировки - перстни. Прозвище – «Сипсик».
Если вы владеете информацией о местонахождении данного гражданина – просьба незамедлительно сообщить в Дежурную часть по тел.:
8-496-212-40-00, 8-496-214-71-19 или по единому номеру 112.
Специалист по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ
30-01-2017