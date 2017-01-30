Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Разное
Уважаемые жители и гости города! 
ОМВД России по г.о. Дубна по подозрению в совершении серии краж разыскивается ранее неоднократно судимый Корюшкин Максим Николаевич 13.05.1982 г.р.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, оттопыренные уши, волосы темные средней длины, на обеих руках татуировки - перстни. Прозвище – «Сипсик».

Если вы владеете информацией о местонахождении данного гражданина – просьба незамедлительно сообщить в Дежурную часть по тел.:

8-496-212-40-00, 8-496-214-71-19 или по единому номеру 112.

Специалист по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ

30-01-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
«Крымскй» мост через Волгу в Дубне





Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru