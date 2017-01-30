Разное Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г.о. Дубна по подозрению в совершении серии краж разыскивается ранее неоднократно судимый Корюшкин Максим Николаевич 13.05.1982 г.р. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, оттопыренные уши, волосы темные средней длины, на обеих руках татуировки - перстни. Прозвище – «Сипсик». Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, оттопыренные уши, волосы темные средней длины, на обеих руках татуировки - перстни. Прозвище – «Сипсик». Если вы владеете информацией о местонахождении данного гражданина – просьба незамедлительно сообщить в Дежурную часть по тел.: Если вы владеете информацией о местонахождении данного гражданина – просьба незамедлительно сообщить в Дежурную часть по тел.: 8-496-212-40-00, 8-496-214-71-19 или по единому номеру 112. 8-496-212-40-00, 8-496-214-71-19 или по единому номеру 112. Специалист по связям с общественностью

и взаимодействию со СМИ

Специалист по связям с общественностьюи взаимодействию со СМИ В Мой Мир Share