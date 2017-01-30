Разное Бесплатные семинары Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в феврале 2017 года. 2 февраля 2017 года • Декларационная кампания 2017года; имущественные и социальные налоговые вычеты

• Порядок уточнения невыясненных поступлений. Порядок заполнения полей в платежном поручении, типичные ошибки. Изменение реквизитов счетов Федерального казначейства

• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков

• Интернет-сервисы Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения. Время проведения семинара: 11.00Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52В программе семинара возможны изменения. 16 февраля 2017 года • Осуществление зачетов и возвратов в порядке ст. 78 НК РФ

• Формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обзор типичных ошибок заполнения

• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков

• Интернет-сервисы Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.



Время проведения семинара: 11.00Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52В программе семинара возможны изменения. В Мой Мир Share