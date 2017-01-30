Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в феврале 2017 года.
2 февраля 2017 года
• Декларационная кампания 2017года; имущественные и социальные налоговые вычеты
• Порядок уточнения невыясненных поступлений. Порядок заполнения полей в платежном поручении, типичные ошибки. Изменение реквизитов счетов Федерального казначейства
• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков
• Интернет-сервисы
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.
16 февраля 2017 года
• Осуществление зачетов и возвратов в порядке ст. 78 НК РФ
• Формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обзор типичных ошибок заполнения
• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков
• Интернет-сервисы
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.
30-01-2017