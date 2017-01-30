Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Разное
Бесплатные семинары 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в феврале 2017 года.

2 февраля 2017 года

    • Декларационная кампания 2017года; имущественные и социальные налоговые вычеты
    • Порядок уточнения невыясненных поступлений. Порядок заполнения полей в платежном поручении, типичные ошибки. Изменение реквизитов счетов Федерального казначейства
    • Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков
    • Интернет-сервисы
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.

16 февраля 2017 года

    • Осуществление зачетов и возвратов в порядке ст. 78 НК РФ
    • Формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обзор типичных ошибок заполнения
    • Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков
    • Интернет-сервисы
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.
30-01-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
«Крымскй» мост через Волгу в Дубне





Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru