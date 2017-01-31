Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 24 по 30 января 2017 года
24 января
В Дежурную часть поступило заявление от местного жителя о краже. Мужчина сообщил, что в ночь с 23 на 24 января от 2-го подъезда дома 30 по пр. Боголюбова неизвестные похитили квадроцикл серебристого цвета 2014 года выпуска. Характерные приметы квадроцикла: спереди установлена лебёдка, на левой ручке сломан переключатель фар, правая передняя фара жёлтого цвета. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить по телефону в Дежурную часть 112 или 8-496-214-71-19.
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств был задержан 27-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения. Со слов мужчины – марихуаной. Изъятое вещество направлено на исследования, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
25 января
Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д.9 по ул. Блохинцева выявлен 36-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Узбекистан и Таджикистан. По данному факту стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
29 января
Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д.3 Б по ул. Энтузиастов выявлен 51-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
30 января
Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 19 по ул. Энтузиастов выявлена 30-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Таджикистан. По данному факту стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Полиция Дубны напоминает вам о том, что в информационном центре вы можете заказать справку об отсутствии/наличии судимости по адресу: ул. Курчатова, д. 28 (тел. 8-496-214-07-06)
Вы также можете пройти бесплатную добровольную дактилоскопию в Дежурной части по ул. Курчатова, д. 28
Вы можете получить представленные услуги, не выходя из дома, просто подав заявление на сайте www.gosuslugi.ru.
Подача заявления через единый портал государственных услуг значительно сокращает время готовности документов.
Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна
Мария Ватолина
31-01-2017