Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 24 по 30 января 2017 года

В Дежурную часть поступило заявление от местного жителя о краже. Мужчина сообщил, что в ночь с 23 на 24 января от 2-го подъезда дома 30 по пр. Боголюбова неизвестные похитили квадроцикл серебристого цвета 2014 года выпуска. Характерные приметы квадроцикла: спереди установлена лебёдка, на левой ручке сломан переключатель фар, правая передняя фара жёлтого цвета. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить по телефону в Дежурную часть 112 или 8-496-214-71-19.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств был задержан 27-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения. Со слов мужчины – марихуаной. Изъятое вещество направлено на исследования, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д.9 по ул. Блохинцева выявлен 36-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Узбекистан и Таджикистан. По данному факту стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д.3 Б по ул. Энтузиастов выявлен 51-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 19 по ул. Энтузиастов выявлена 30-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Таджикистан. По данному факту стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина