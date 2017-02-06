Разное Плановые отключения АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 6 по 10 февраля. Время начала работ: Время окончания работ: Объекты: Адрес: Виды работ: 07.02.2017 14:00 07.02.2017 16:00 ТП-12 РУ-10кВ ул. Октябрьская,21,23, 10-24, 25-43, Ленина,16, Школа №1; Школьный пр-зд 1-21, 2-20 Техническое освидетельствование 08.02.2017 14:00 08.02.2017 16:30 ТП-13 РУ-10кВ ул. Центральная, 6-22, К.Маркса, 9-21, Ленина,3, Володарского, 2а. Техническое освидетельствование 10.02.2017 9:00 10.02.2017 12:00 ТП-132 РУ-10кВ Парк культуры и отдыха Техническое освидетельствование 07.02.2017 9:00 07.02.2017 12:00 ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.10 ул.Хлебозаводская, 12-22, пер. Красноармейский, 3-26, Базарный, 3-26, ул.Березняка, 7-29, К.Маркса, 33-41 Замена ввода 08.02.2017 19:00 08.02.2017 12:00 ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.9 пер. Кировский, 10-28, Чапаевский, 9-23, Фрунзенский, 10-25, Пушкинский, 9-24, Горьковский, 9-25, ул.Хлебозаводская, 9-25, ул.К.Маркса, 43-61 Перетяжка провода Елизавета Ленартович – ведущий специалист службы по связям с общественностью АО «Мособлэнерго» Тел.: 8(495)780-39-62, доб. 1042 lenartovichel@mosoblenergo.ru

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