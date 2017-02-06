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Плановые отключения
АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 6 по 10 февраля.
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Время начала работ:
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Время окончания работ:
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Объекты:
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Адрес:
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Виды работ:
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07.02.2017 14:00
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07.02.2017 16:00
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ТП-12 РУ-10кВ
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ул. Октябрьская,21,23, 10-24, 25-43, Ленина,16, Школа №1; Школьный пр-зд 1-21, 2-20
|
Техническое освидетельствование
|
08.02.2017 14:00
|
08.02.2017 16:30
|
ТП-13 РУ-10кВ
|
ул. Центральная, 6-22, К.Маркса, 9-21, Ленина,3, Володарского, 2а.
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Техническое освидетельствование
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10.02.2017 9:00
|
10.02.2017 12:00
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ТП-132 РУ-10кВ
|
Парк культуры и отдыха
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Техническое освидетельствование
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07.02.2017 9:00
|
07.02.2017 12:00
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ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.10
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ул.Хлебозаводская, 12-22, пер. Красноармейский, 3-26, Базарный, 3-26, ул.Березняка, 7-29, К.Маркса, 33-41
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Замена ввода
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08.02.2017 19:00
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08.02.2017 12:00
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ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.9
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пер. Кировский, 10-28, Чапаевский, 9-23, Фрунзенский, 10-25, Пушкинский, 9-24, Горьковский, 9-25, ул.Хлебозаводская, 9-25, ул.К.Маркса, 43-61
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Перетяжка провода
Елизавета Ленартович – ведущий специалист службы
по связям с общественностью АО «Мособлэнерго»
Тел.: 8(495)780-39-62, доб. 1042
lenartovichel@mosoblenergo.ru
06-02-2017
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