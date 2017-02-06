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Плановые отключения 

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 6 по 10 февраля.

Время начала работ:

Время окончания работ:

Объекты:

Адрес:

Виды работ:

07.02.2017 14:00

07.02.2017 16:00

ТП-12 РУ-10кВ

ул. Октябрьская,21,23, 10-24, 25-43, Ленина,16, Школа №1; Школьный пр-зд 1-21, 2-20

Техническое освидетельствование

08.02.2017 14:00

08.02.2017 16:30

ТП-13 РУ-10кВ

ул. Центральная, 6-22, К.Маркса, 9-21, Ленина,3, Володарского, 2а.

Техническое освидетельствование

10.02.2017 9:00

10.02.2017 12:00

ТП-132 РУ-10кВ

Парк культуры и отдыха

Техническое освидетельствование

07.02.2017 9:00

07.02.2017 12:00

ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.10

ул.Хлебозаводская, 12-22, пер. Красноармейский, 3-26, Базарный, 3-26, ул.Березняка, 7-29, К.Маркса, 33-41

Замена ввода

08.02.2017 19:00

08.02.2017 12:00

ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.9

пер. Кировский, 10-28, Чапаевский, 9-23, Фрунзенский, 10-25, Пушкинский, 9-24, Горьковский, 9-25, ул.Хлебозаводская, 9-25, ул.К.Маркса, 43-61

Перетяжка провода

 

Елизавета Ленартович – ведущий специалист службы

по связям с общественностью АО «Мособлэнерго»

Тел.: 8(495)780-39-62, доб. 1042

lenartovichel@mosoblenergo.ru

06-02-2017
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