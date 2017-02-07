Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 31 января по 6 февраля 2017 года

В полицию обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к ответственности неизвестного, который утром около 9:35 у одного из торговых домов, расположенных в д. 15 по пр. Боголюбова выхватил из рук женщины сумку с документами, мобильным телефоном, денежными средствами и личными вещами заявительницы.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан и доставлен в Дежурную часть 24-летний местный житель.По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В Дежурную часть поступило сообщение о том, что в ночь со 2 на 3 февраля неизвестные лица с неохраняемой стоянки, расположенной у д. 6 по ул. Попова, похитили автомобиль Lexus NX 200 T белого цвета, государственный регистрационный знак К 320 АА 750.Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам 02 или 112.

Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 6 по ул. Московская выявлен 34-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Узбекистан. По данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции в в ходе оперативно-разыскных мероприятий на посту-пикете «1 км Нового шоссе» был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 35-летнего жителя Дмитровского района с признаками опьянения, у которого в ходе личного досмотра обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом белого цвета, со слов мужчины – героином. Изъятое вещество направлено на исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В Дежурную часть обратился местный житель с заявлением о привлечении к ответственности неизвестных, которые вечером примерно в 20:00 во дворе д. 9 по ул. Понтекорво похитили мобильный телефон у его сына. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в Дежурную часть 16-летний местный житель. Установлено, что он совместно со своим знакомым 23-летним местным жителем нанесли телесные повреждения 14-летнему подростку и похитили его мобильный телефон. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина