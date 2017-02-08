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Обсуждение видов работ по благоустройству 
График проведения общественных обсуждений видов работ, планируемых к проведению на каждой ДТКБ (Дворовая территория комплексного благоустройства) 2017 года

№ двора

Адреса домов

Дата

Время

УК

1

2

ул. Макаренко, д. 31

06.02.17г.

10.00

ООО "ГЕУК"

ул. Макаренко, д. 33

 

 

ООО "ГЕУК"

ул. Макаренко, д. 35

 

 

ООО "ГЕУК"

2

3

ул. Тверская, д. 3

06.02.17г.

12.00

ООО "ГЕУК"

ул. Тверская, д. 5

 

 

ООО "ГЕУК"

ул. Володарского, д. 1/7

 

 

ООО "ГЕУК"

3

8

ул. Попова, д. 5

07.02.17г.

15.00

ООО "Финсервис"

 

 

ул. Боголюбова, д. 25

 

 

ООО "Управдом "Дубна"

 

 

ул. Боголюбова, д. 27

 

 

ООО "Управдом "Дубна"

4

22

ул. Центральная, д. 30

06.02.17г.

11.00

ООО "ГЕУК"

ул. Березняка, д. 10

 

 

ООО "ГЕУК"

5

35

ул. Карла Маркса, д. 18

06.02.17г.

14.00

ООО "ГЕУК"

ул. Володарского, д. 4/18А

 

 

ООО "Домострой"

ул. Володарского, д. 4/18Б

 

 

ООО "Домострой"

6

67

Правды 17

07.02.17г.

12.00

ООО "УК "Дубна"

Правды 17А

 

 

ООО "Финсервис"

7

68

Станционная 20

07.02.17г.

10.00

ТСЖ "Станционная 20"

Правды 21А

 

 

ООО "Управдом "Дубна"

8

72

Станционная 22

07.02.17г.

11.00

ТСЖ "Волга"

9

75

Правды 14

07.02.17г.

14.00

ООО "УК "Дубна"

Правды 16

 

 

ООО "Управдом "Дубна"

Боголюбова 38

 

 

ООО "Управдом "Дубна"

10

33

ул. Хлебозаводская, д. 26

06.02.17г.

10.00

ООО "ГЕУК"

ул. Хлебозаводская, д. 28/37

 

 

ООО "ГЕУК"

11

77

Боголюбова 33

09.02.17г.

10.00

ООО "Управдом "Дубна"

9 Мая 1

 

 

ООО "Финсервис"

12

115

Жолио Кюри 2

09.02.17г.

11.00

ООО "УК "Дубна"

Жолио Кюри 4

 

 

ООО "УК "Дубна"

Векслера 2

 

 

котедж

13

119

Парковая 16

09.02.17г.

15.00

ООО "Кентавр"

Парковая 18

 

 

ООО "Кентавр"

Парковая 20

 

 

ООО "Кентавр"

14

125

Курчатова 4

09.02.17г.

12.00

ООО "Сириус"

Курчатова 6

 

 

ООО "Финсервис"

Курчатова 8

 

 

ООО "Финсервис"

Инженерная 28

 

 

ООО "Финсервис"

15

128

Курчатова 22

09.02.17г.

14.00

ООО "УК "Дубна"

Моховая 13

 

 

ТСЖ "На Моховой"

Моховая 4

 

 

ООО "Сириус"

Ленинградская 17

 

 

ООО "УК "Дубна"

08-02-2017
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