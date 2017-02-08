Обсуждение видов работ по благоустройству
График проведения общественных обсуждений видов работ, планируемых к проведению на каждой ДТКБ (Дворовая территория комплексного благоустройства) 2017 года
|
№
|
№ двора
|
Адреса домов
|
Дата
|
Время
|
УК
|
1
|
2
|
ул. Макаренко, д. 31
|
06.02.17г.
|
10.00
|
ООО "ГЕУК"
|
ул. Макаренко, д. 33
|
|
|
ООО "ГЕУК"
|
ул. Макаренко, д. 35
|
|
|
ООО "ГЕУК"
|
2
|
3
|
ул. Тверская, д. 3
|
06.02.17г.
|
12.00
|
ООО "ГЕУК"
|
ул. Тверская, д. 5
|
|
|
ООО "ГЕУК"
|
ул. Володарского, д. 1/7
|
|
|
ООО "ГЕУК"
|
3
|
8
|
ул. Попова, д. 5
|
07.02.17г.
|
15.00
|
ООО "Финсервис"
|
|
|
ул. Боголюбова, д. 25
|
|
|
ООО "Управдом "Дубна"
|
|
|
ул. Боголюбова, д. 27
|
|
|
ООО "Управдом "Дубна"
|
4
|
22
|
ул. Центральная, д. 30
|
06.02.17г.
|
11.00
|
ООО "ГЕУК"
|
ул. Березняка, д. 10
|
|
|
ООО "ГЕУК"
|
5
|
35
|
ул. Карла Маркса, д. 18
|
06.02.17г.
|
14.00
|
ООО "ГЕУК"
|
ул. Володарского, д. 4/18А
|
|
|
ООО "Домострой"
|
ул. Володарского, д. 4/18Б
|
|
|
ООО "Домострой"
|
6
|
67
|
Правды 17
|
07.02.17г.
|
12.00
|
ООО "УК "Дубна"
|
Правды 17А
|
|
|
ООО "Финсервис"
|
7
|
68
|
Станционная 20
|
07.02.17г.
|
10.00
|
ТСЖ "Станционная 20"
|
Правды 21А
|
|
|
ООО "Управдом "Дубна"
|
8
|
72
|
Станционная 22
|
07.02.17г.
|
11.00
|
ТСЖ "Волга"
|
9
|
75
|
Правды 14
|
07.02.17г.
|
14.00
|
ООО "УК "Дубна"
|
Правды 16
|
|
|
ООО "Управдом "Дубна"
|
Боголюбова 38
|
|
|
ООО "Управдом "Дубна"
|
10
|
33
|
ул. Хлебозаводская, д. 26
|
06.02.17г.
|
10.00
|
ООО "ГЕУК"
|
ул. Хлебозаводская, д. 28/37
|
|
|
ООО "ГЕУК"
|
11
|
77
|
Боголюбова 33
|
09.02.17г.
|
10.00
|
ООО "Управдом "Дубна"
|
9 Мая 1
|
|
|
ООО "Финсервис"
|
12
|
115
|
Жолио Кюри 2
|
09.02.17г.
|
11.00
|
ООО "УК "Дубна"
|
Жолио Кюри 4
|
|
|
ООО "УК "Дубна"
|
Векслера 2
|
|
|
котедж
|
13
|
119
|
Парковая 16
|
09.02.17г.
|
15.00
|
ООО "Кентавр"
|
Парковая 18
|
|
|
ООО "Кентавр"
|
Парковая 20
|
|
|
ООО "Кентавр"
|
14
|
125
|
Курчатова 4
|
09.02.17г.
|
12.00
|
ООО "Сириус"
|
Курчатова 6
|
|
|
ООО "Финсервис"
|
Курчатова 8
|
|
|
ООО "Финсервис"
|
Инженерная 28
|
|
|
ООО "Финсервис"
|
15
|
128
|
Курчатова 22
|
09.02.17г.
|
14.00
|
ООО "УК "Дубна"
|
Моховая 13
|
|
|
ТСЖ "На Моховой"
|
Моховая 4
|
|
|
ООО "Сириус"
|
Ленинградская 17
|
|
|
ООО "УК "Дубна"
08-02-2017