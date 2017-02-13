С 1 февраля 2017 года любой гражданин РФ сможет БЕСПЛАТНО получить 1 ГЕКТАР на Дальнем Востоке!

Начался третий этап реализации проекта «На Дальний Восток», который позволяет гражданам получить в безвозмездное пользование земельные участки, расположенные на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. С 1 февраля 2017 года получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке может любой гражданин Российской Федерации. Ранее заявки на «дальневосточный гектар» принимались только от жителей Дальнего Востока.

Под «дальневосточным гектаром» понимается 1 га земли на территории одного муниципального района в следующих регионах: Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ.

Получить земельные участки в Дальневосточном федеральном округе можно с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «надальнийвосток.рф». Росреестр является оператором этой системы.

1. Авторизоваться в Федеральной информационной системе Надальнийвосток.РФ (ФИС «На Дальний Восток») через Единый портал государственных услуг (ЕСИА) https://www.gosuslugi.ru/. Для авторизации Вам потребуются СНИЛС, либо номер телефона, либо ключ электронно-цифровой подписи.

2. С помощью раздела «Карты» сформировать участок. Земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование в соответствии с ФЗ № 119-ФЗ от 01.05.2016.

3. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность.

4. После положительного решения о выделении участка сроком на 5 лет, по истечению которого Вы сможете оформить участок в аренду или собственность, гражданину необходимо выбрать способ подписания проекта договора.

5. Заключив договор, необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами видах разрешенного использования земельного участка.

6. В срок не позднее 3 месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка.

7. По истечению пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявления о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

Для того, чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара», Вам необходимо:Кроме того, Росреестр заключил соглашения с многофункциональными центрами «Мои документы» (МФЦ) о приеме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. В соответствии с соглашениями сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года принимают заявления граждан и помогают оформлять заявки на сайте «надальнийвосток.рф».

Всю дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8 800 200 32 51