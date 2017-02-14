Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 7 по 13 февраля 2017 года

Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в доме 18 по ул. Курчатова была выявлена 65-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет трёх иностранных граждан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Следственным отделением ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, в крупном размере».Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, 5 февраля сотрудниками группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г.о. Дубна совместно с сотрудниками ОГИБДД на стационарном посту-пикете «1 км Нового шоссе» для проверки был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 35-летнего жителя Дмитровского района с признаками опьянения. При личном досмотре в пачке из-под сигарет у мужчины обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого установлено, что в свертках находится наркотическое средство – героин, массой 3 грамма.

В Дежурную часть обратился местный житель с заявлением о привлечении к ответственности неизвестного, который в ночь с 8 на 9 февраля проник в его гараж в одном из ГСК, расположенных в институтской части города и похитил лодочный мотор и электроинструменты. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.

В Дежурную часть ОМВД поступило заявление от зам. директора одного из продуктовых магазинов, расположенных по ул. 9 мая о краже. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил алкогольную продукцию из торгового зала. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный, находясь в аптеке, расположенной на пр. Боголюбова, разрезал её сумку и похитили денежные средства и документы. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в доме №17 по ул. Университетская выявлен 49-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан респ. Таджикистан.

Также в ходе проверки левобережной части города в доме №14 по ул. Свободы полицейскими выявлена местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Таджикистан. По данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен 23-летний местный житель, который 3 февраля у д. №9 по ул. Понтекорво похитил мобильный телефону неизвестного ему мужчины. Позже в полицию с заявлением по данному факту обратился пострадавший.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина