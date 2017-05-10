Единый день диспансеризации в Дубне

Уважаемые жители Дубны!

13 мая 2017 года, в субботу, в ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» состоится Единый день диспансеризации. Мы приглашаем всех желающих в поликлинику на левом берегу по адресу: ул. Карла Маркса, д.30, с 09.00 до 13.00 пройти диспансеризацию и узнать состояние своего здоровья.

Диспансеризации в 2017 году подлежат родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1066, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1048, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927 годах.

Всех остальных приглашаем пройти профилактические медицинские осмотры!

ГАУЗ МО «Дубненская городская больница»