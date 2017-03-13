Разное Отключения электроэнергии 15 и 16 марта в Дубне, в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования будут осуществлены плановые отключения электроэнергии. 15 марта, с 9:00 до 12:00 — ул. Инженерная, 8-20, ул. Мира, 1, ул. Флерова, 3-11, 8, 10, 9а (стоматология), ул. Векслера, 6/1, ул. Молодежная, 2,4, киоск «Союзпечать», пл. Мира — техническое освидетельствование. 15 марта, с 9:00 до 12:00 — ул. Инженерная, 8-20, ул. Мира, 1, ул. Флерова, 3-11, 8, 10, 9а (стоматология), ул. Векслера, 6/1, ул. Молодежная, 2,4, киоск «Союзпечать», пл. Мира — техническое освидетельствование. 15 марта, с 14:00 до 17:00 — кладбище дер. Демидовка — проверка устройств грозозащиты. 15 марта, с 14:00 до 17:00 — кладбище дер. Демидовка — проверка устройств грозозащиты. 16 марта, с 9:00 до 16:00 — гипермаркет «Магнит» — техническое освидетельствование. 16 марта, с 9:00 до 16:00 — гипермаркет «Магнит» — техническое освидетельствование. АО «Мособлэнерго»



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