Разное Бесплатные семинары Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара в марте 2017 года. 23 марта 2017 года • Отдельные вопросы налогообложения юридических лиц

• Особенности банкротства физических лиц

• Изменение 54-ФЗ. Новые правила применения ККТ

• Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков

• Интернет-сервисы Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52 Время проведения семинара: 11.00Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52 В программе семинара возможны изменения.



В программе семинара возможны изменения. В Мой Мир Share