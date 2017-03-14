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Бесплатные семинары 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара в марте 2017 года.

23 марта 2017 года

    • Отдельные вопросы налогообложения юридических лиц
    • Особенности банкротства физических лиц
    • Изменение 54-ФЗ. Новые правила применения ККТ
    • Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков
    • Интернет-сервисы
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.

14-03-2017
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