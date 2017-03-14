Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна c 7 по 13 марта 2017 года

В преддверии празднования международного женского дня сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна поздравили 14-летнюю дубненку с получением паспорта гражданина Российской Федерации. Важный документ, добрые пожелания и букет цветов вручил начальник отдела по вопросам миграции подполковник полиции Борис Чурин.

На прощание сотрудники полиции не забыли напомнить о необходимости бережного и внимательного отношения к личным документам.

В ночь с 7 на 8 марта сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий у д. 20 А по ул. Ленинградской был выявлен 47-летний мужчина без определенного места жительства, перевозивший 2 детских коляски. В ходе разбирательств сотрудниками полиции установлено, что коляски мужчина похитил из одного из домов, расположенных в институтской части города. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 – «Кража, с причинением значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудниками полиции на стационарном посту-пикете «1 км Нового шоссе» для проверки документов был остановлен автомобиль иностранного производства. Один из пассажиров, 32-летний местный житель, по внешним признакам, находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе досмотра полицейскими обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Изъятое вещество направлено на исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В честь празднования международного женского дня – на дорогах города инспекторы ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна останавливали автомобили под управлением женщин, но вместо проверки документов и составления протоколов – милые дамы получали букеты весенних цветов от сотрудников полиции.

Такое внимание, конечно, не могло не растрогать женщин, и они благодарили инспекторов ДПС своими улыбками и объятьями.

На прощание сотрудники полиции не забывали напомнить дамам о важности соблюдения правил дорожного движения и личной безопасности за рулём.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 5 по ул. Центральная выявлена 64-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий у одного из домов на пр. Боголюбова для проверки документов был остановлен 58-летний гражданин одной из республик Средней Азии.

В ходе проверки полицейскими установлено, что данный гражданин находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса Республики Азербайджан «Мошенничество».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

Мужчина задержан и доставлен в Дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства. Проводится экстрадиционная проверка.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 22 по ул. Понтекорво выявлена 60-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет гражданку респ. Таджикистан.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина