Разное Собрание собственников Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Дубна, проспект Боголюбова, дом 16, корпус 2 «25» марта 2017 г. Уважаемый собственник помещения в доме! Уважаемый собственник помещения в доме! Инициаторы общего собрания – собственники помещений в многоквартирном доме: Кузнецов Александр Николаевич (кв. 143), Лабудева Людмила Ивановна (кв. 196), Комендантов Юрий Николаевич (кв. 226), Парсаданян Николай Гарникович (кв. 175), уведомляют Вас о том, что в 12 час. 00 мин. «25» марта 2017 г. будет проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Дубна, проспект Боголюбова, дом 16, корпус 2, в форме очно-заочного голосования . Инициаторы общего собрания – собственники помещений в многоквартирном доме: Кузнецов Александр Николаевич (кв. 143), Лабудева Людмила Ивановна (кв. 196), Комендантов Юрий Николаевич (кв. 226), Парсаданян Николай Гарникович (кв. 175), уведомляют Вас о том, что в 12 час. 00 мин. «25» марта 2017 г. будет проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Дубна, проспект Боголюбова, дом 16, корпус 2, в форме очно-заочного голосования . С повесткой дня общего собрания можете ознакомится по адресу : http://greenhouse.dubna.ru/news/39.htm

С повесткой дня общего собрания можете ознакомится по адресу : http://greenhouse.dubna.ru/news/39.htm На правах рекламы.

В Мой Мир Share