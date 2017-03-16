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Собрание собственников 
Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Дубна, проспект Боголюбова, дом 16, корпус 2 «25» марта 2017 г.

Уважаемый собственник помещения в доме!

Инициаторы общего собрания – собственники помещений в многоквартирном доме: Кузнецов Александр Николаевич (кв. 143), Лабудева Людмила Ивановна (кв. 196), Комендантов Юрий Николаевич (кв. 226), Парсаданян Николай Гарникович (кв. 175), уведомляют Вас о том, что в 12 час. 00 мин. «25» марта 2017 г. будет проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Дубна, проспект Боголюбова, дом 16, корпус 2, в форме очно-заочного голосования .

С повесткой дня общего собрания можете ознакомится по адресу : http://greenhouse.dubna.ru/news/39.htm

На правах рекламы.

16-03-2017
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