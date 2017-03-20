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Повышение налога для дачников в Подмосковье 
В Московской областной думе предложили ввести повышенный коэффициент земельного налога на дачные участки с незарегистрированными объектами недвижимости, сообщил председатель комитета областного парламента по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Он отметил, что такая мера будет стимулировать государственную регистрацию жилых объектов, уже построенных на дачных и садовых участках. Закон может вступить в силу 1 января 2018 года.

"Предлагается дополнить законопроект особым порядком исчисления земельного налога в отношении дачных участков, на которых выявлены объекты недвижимости общей площадью более 50 квадратных метров и фактически применяемые для проживания. Для таких участков предлагается принять повышающий коэффициент 2, при расчете земельного налога до месяца государственной регистрации объекта недвижимого имущества", — сказал Ефимов.

РИА Новости

20-03-2017
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