Повышение налога для дачников в Подмосковье

В Московской областной думе предложили ввести повышенный коэффициент земельного налога на дачные участки с незарегистрированными объектами недвижимости, сообщил председатель комитета областного парламента по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Он отметил, что такая мера будет стимулировать государственную регистрацию жилых объектов, уже построенных на дачных и садовых участках. Закон может вступить в силу 1 января 2018 года.

"Предлагается дополнить законопроект особым порядком исчисления земельного налога в отношении дачных участков, на которых выявлены объекты недвижимости общей площадью более 50 квадратных метров и фактически применяемые для проживания. Для таких участков предлагается принять повышающий коэффициент 2, при расчете земельного налога до месяца государственной регистрации объекта недвижимого имущества", — сказал Ефимов.

РИА Новости