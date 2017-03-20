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Уважаемые жители Дубны!
Если вам не трудно, то найдите время ответить на ряд вопросов по проблемам ЖКХ города. Это нам поможет объективнее оценить ситуацию.
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