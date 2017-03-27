Разное Бесплатные семинары Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в апреле 2017 года. 4 апреля 2017 года • Страховые взносы. Порядок заполнения расчетов и оформления платежных документов.

• Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ Время проведения семинара: 11:00 и 16:00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52 Время проведения семинара: 11:00 и 16:00Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52 В программе семинара возможны изменения.



В программе семинара возможны изменения. В Мой Мир Share