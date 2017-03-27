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Бесплатные семинары 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в апреле 2017 года.

4 апреля 2017 года

    • Страховые взносы. Порядок заполнения расчетов и оформления платежных документов.
    • Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ
Время проведения семинара: 11:00 и 16:00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.

27-03-2017
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