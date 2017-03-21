Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Разное
Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 14 по 20 марта 2017 года 
14 марта
Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 3 по ул. Володарского выявлен 41-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Узбекистан.

15 марта

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий у одного из домов по ул. Курчатова был выявлен 41-летний ранее судимый местный житель, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого установлено, что данное вещество является героином, массой более 4 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело.

17 марта

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора выявлен 31-летний местный житель, находящийся в федеральном розыске за УФСИН России по Московской области, разыскиваемый за неуплату алиментов.

20 марта

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 2 по Школьному переулку был выявлен 66-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Таджикистан.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна
Мария Ватолина

21-03-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Правобережная и левобережная площадки




Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru