Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна с 14 по 20 марта 2017 года

Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 3 по ул. Володарского выявлен 41-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Узбекистан.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий у одного из домов по ул. Курчатова был выявлен 41-летний ранее судимый местный житель, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого установлено, что данное вещество является героином, массой более 4 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора выявлен 31-летний местный житель, находящийся в федеральном розыске за УФСИН России по Московской области, разыскиваемый за неуплату алиментов.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 2 по Школьному переулку был выявлен 66-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Таджикистан.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина