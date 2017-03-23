Акция «Час Земли»

С целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды, Министерство природных ресурсов и экологии России (Минприроды России) совместно с Всемирным фондом дикой природы в России (WWF России) ежегодно проводит акцию «Час Земли».

25 марта 2017 года с 20:30 до 21:30, организаторы данной акции предлагают обеспечить отключение внешней подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений, приурочить к «Часу Земли» массовые мероприятия, направленные на пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам.

Поскольку мероприятие проходит в год экологии, акция рассматривается как просветительское мероприятие, ориентированное на формирование повседневной экологической культуры.

Ио. министра энергетикиМосковской области А. В. Парий