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Акция «Час Земли» 
С целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды, Министерство природных ресурсов и экологии России (Минприроды России) совместно с Всемирным фондом дикой природы в России (WWF России) ежегодно проводит акцию «Час Земли».

25 марта 2017 года с 20:30 до 21:30, организаторы данной акции предлагают обеспечить отключение внешней подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений, приурочить к «Часу Земли» массовые мероприятия, направленные на пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам.

Поскольку мероприятие проходит в год экологии, акция рассматривается как просветительское мероприятие, ориентированное на формирование повседневной экологической культуры.

Ио. министра энергетики
Московской области А. В. Парий

23-03-2017
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