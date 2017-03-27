Уважаемые жители и гости города!

Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет для вас разъяснения по изменениям в Федеральном законе от 07.12.2011 № 420 «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ».

Таким образом, в Российскую систему наказаний введен новый вид наказания принудительные работы

Введение нового вида наказания направлено на гуманизацию уголовного законодательства, а также в целях расширения возможности для суда назначать наказания, не связанные с лишением свободы.

Согласно статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Также предусмотрено, что если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он вправе заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет принудительные работы не применяются.

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет.

Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов.

В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим.

Изменения вступили в силу с 1 января 2017 года.

Специалист по связям с общественностьюи взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина