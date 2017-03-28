Разное «Услуги Росреестра в МФЦ - доступно и удобно» Получить государственные услуги Росреестра можно в многофункциональных центрах «Мои документы», которые работают по принципу «одного окна». • МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным государственным услугам Росреестра: постановке на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

• Многофункциональные центры значительно упрощают получение государственных услуг для граждан. Обратившись за услугами в МФЦ «Мои документы», Вы получите ряд преимуществ: Удобное расположение • МФЦ - это разветвленная сеть офисов на всей территории России. Удобное расположение помогает сократить время на дорогу до офиса МФЦ, многие из которых располагаются в шаговой доступности. Без очередей • Большое количество окон приема-выдачи документов позволяет сократить ожидание заявителя в очереди. Удобный график работы • МФЦ работают 6 дней в неделю, включая субботу, что особенно важно для граждан, работающих по графику стандартней трудовой недели. Оперативная помощь консультантов • Для удобства граждан в офисах МФЦ работают консультанты, которые готовы ответить на возникающие вопросы. Работа по принципу «одного окна» • Сегодня в МФЦ можно получить много услуг, касающихся владения недвижимостью: оформление прописки, регистрацию недвижимости, получение разрешения на строительство и другие. В этом заключается главное преимущество МФЦ. Человеку не нужно ходить по разным инстанциям и ведомствам, он может подать и получить документы в одном месте. Без переплаты посредникам • Существует стереотип, что получение государственных услуг - дело хлопотное, которое отнимает много времени. Так укоренилась привычка обращаться к посредникам. Система государственного управления изменилась, а привычка осталась. Однако, вокруг получения гражданами госуслуг зачастую действуют разного рода недобросовестные фирмы и предприниматели, для которых доверчивость и неосведомленность граждан служат средством наживы. За свои услуги посредники берут плату, зачастую во много раз превышающую размер госпошлины. К тому же из-за недобросовестности посредников услуга может быть и вовсе не получена.

• В случае обращения в МФЦ гражданин освобождается от необходимости платить посредникам, а может самостоятельно в короткие сроки получить необходимые госуслуги. Росреестр и Кадастровая палата рекомендуют подавать документы через МФЦ «Мои документы», а не обращаться в посреднические организации. Обращение в МФЦ помогает гражданам не только экономить свои деньги, но и гарантированно получать необходимые услуги. Нет риска коррупции • В Росреестре и Кадастровой палате ведут активную работу по внедрению «бесконтактных технологий», позволяющих исключить влияние коррупционной составляющей. Что такое «бесконтактные технологии»? Это когда гражданин сам получает нужную услугу с помощью Интернета или МФЦ. Обращение в МФЦ позволяет заявителю самостоятельно подать документы и не зависеть от действий чиновника, таким образом свести к минимуму влияние человеческого фактора. Статистика • Росреестр продолжает развивать «бесконтактные технологии» -увеличивает долю услуг, оказанных.в электронном виде и на базе МФЦ «Мои документы», и сокращает сроки обслуживания заявителей. Так, в начале 2017 года прием-выдача документов на оказание услуг Росреестра осуществляется в более чем 2,7 тыс. офисах МФЦ, что составляет 99% от их общего количества.

• Динамика получения государственных услуг Росреестра свидетельствует о постоянном росте приема документов через МФЦ. За 2016 год доля государственных услуг Росреестра, оказанных через МФЦ превысила 56%, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2015 годом. В 2016 году с помощью бесконтактных форм получения услуг -через Интернет и офисы МФЦ - в Росреестр направлено 86% запросов на получение сведений из реестра прав и кадастра недвижимости, а также более 65% заявлений о регистрации прав и кадастровом учете. • МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным государственным услугам Росреестра: постановке на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).• Многофункциональные центры значительно упрощают получение государственных услуг для граждан. Обратившись за услугами в МФЦ «Мои документы», Вы получите ряд преимуществ:В 2016 году с помощью бесконтактных форм получения услуг -через Интернет и офисы МФЦ - в Росреестр направлено 86% запросов на получение сведений из реестра прав и кадастра недвижимости, а также более 65% заявлений о регистрации прав и кадастровом учете. В г.Дубна офисы МФЦ расположены по адресам: ул. Академика Балдина д.2, ул. Свободы д.20, график работы : понедельник – суббота с 08.00 до 20.00



Территориальный отдел №27

Кадастровой Палаты



В г.Дубна офисы МФЦ расположены по адресам: ул. Академика Балдина д.2, ул. Свободы д.20, график работы : понедельник – суббота с 08.00 до 20.00Территориальный отдел №27Кадастровой Палаты В Мой Мир Share