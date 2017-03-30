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В Дубне создан и функционирует Центр государственной защиты 
«ОМВД России по г.о. Дубна информирует Вас о том, что при ГУ МВД России по Московской области создан и функционирует Центр государственной защиты, осуществляющий:
    - обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов;
    - обеспечение государственной защиты сотрудников федеральных органов государственной власти, осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность;
    - обеспечивает безопасность потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства;
    - принимает меры для создания надлежащих условий для осуществления правосудия, борьбы с преступностью, в том числе на территории городского округа Дубна.
Уважаемые граждане!

Если вы, или ваши близкие (друзья, родственники), стали жертвой преступления, и не обращаетесь в правоохранительные органы, в связи с опасениями мести со стороны преступников. Если на вас, вследствие того, что вы являетесь участником уголовного судопроизводства (свидетелем, потерпевшим, подозреваемым и т.д.), оказывается какое-либо физическое, психологическое давление с целью склонить вас от дачи показаний, либо их изменения.

Просьба незамедлительно сообщать по следующим телефонам:

    8- 496-212-40-00, 02, 112 - Дежурная часть ОМВД
    8- 496-212-39-10 отделение уголовного розыска.
Специалист по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина
30-03-2017
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