В Дубне создан и функционирует Центр государственной защиты

- обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов;

- обеспечение государственной защиты сотрудников федеральных органов государственной власти, осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность;

- обеспечивает безопасность потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства;

- принимает меры для создания надлежащих условий для осуществления правосудия, борьбы с преступностью, в том числе на территории городского округа Дубна.

«ОМВД России по г.о. Дубна информирует Вас о том, что при ГУ МВД России по Московской области создан и функционирует Центр государственной защиты, осуществляющий:

Если вы, или ваши близкие (друзья, родственники), стали жертвой преступления, и не обращаетесь в правоохранительные органы, в связи с опасениями мести со стороны преступников. Если на вас, вследствие того, что вы являетесь участником уголовного судопроизводства (свидетелем, потерпевшим, подозреваемым и т.д.), оказывается какое-либо физическое, психологическое давление с целью склонить вас от дачи показаний, либо их изменения.

8- 496-212-40-00, 02, 112 - Дежурная часть ОМВД

8- 496-212-39-10 отделение уголовного розыска.

Просьба незамедлительно сообщать по следующим телефонам:Специалист по связям с общественностьюи взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина