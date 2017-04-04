Разное Информация о происшествиях на территории г.о. Дубна c 21 марта по 3 апреля 2017 года 25 марта Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в правобережной части города в д. 3 А по ул. Вернова выявлен 51-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Узбекистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в правобережной части города в д. 3 А по ул. Вернова выявлен 51-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Узбекистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции в ходе патрулирования улиц города у д. 1 по ул. Дачная выявлен 38-летний житель Мурманской области, находящийся в розыске за службой судебных приставов. Мужчина был доставлен в Дежурную часть для дальнейших разбирательств. Сотрудниками полиции в ходе патрулирования улиц города у д. 1 по ул. Дачная выявлен 38-летний житель Мурманской области, находящийся в розыске за службой судебных приставов. Мужчина был доставлен в Дежурную часть для дальнейших разбирательств. 28 марта Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен 20-летний местный житель, который в декабре похитил сумку с денежными средствами из бара, расположенного по ул. Дачная. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен 20-летний местный житель, который в декабре похитил сумку с денежными средствами из бара, расположенного по ул. Дачная. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что днём неизвестный похитил велосипед, оставленный в подъезде д. 16 по ул. Центральная. Позже с заявлением о краже обратился местный житель, у которого 30 марта в период с 08:30 – до 13:00 из подъезда д.15 по ул. Октябрьская похитили детскую коляску.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен и доставлен в Дежурную часть: им оказался 38-летний местный житель. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В Дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что днём неизвестный похитил велосипед, оставленный в подъезде д. 16 по ул. Центральная. Позже с заявлением о краже обратился местный житель, у которого 30 марта в период с 08:30 – до 13:00 из подъезда д.15 по ул. Октябрьская похитили детскую коляску.В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен и доставлен в Дежурную часть: им оказался 38-летний местный житель. По данным фактам возбуждены уголовные дела. 29 марта Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 41 по ул. Тверская был выявлен 56-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Узбекистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 41 по ул. Тверская был выявлен 56-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Узбекистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 30 марта Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 21 по ул. Курчатова был выявлен 37-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Узбекистан и Таджикистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 21 по ул. Курчатова был выявлен 37-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет граждан респ. Узбекистан и Таджикистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлена местная жительница, которая, работая продавцом в магазине, расположенном по ул. Ленинградская, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о мерах наказания. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлена местная жительница, которая, работая продавцом в магазине, расположенном по ул. Ленинградская, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о мерах наказания. 1 апреля Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены и доставлены в Дежурную часть трое местных жителей 18 и 19 лет, которые совершали хищения радиаторных решёток и заглушек фар с автомобилей иностранного производства на территории города. В настоящий момент по данным фактам проводится проверка, устанавливается причастность злоумышленников к другим эпизодам. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены и доставлены в Дежурную часть трое местных жителей 18 и 19 лет, которые совершали хищения радиаторных решёток и заглушек фар с автомобилей иностранного производства на территории города. В настоящий момент по данным фактам проводится проверка, устанавливается причастность злоумышленников к другим эпизодам. Возбуждено уголовное дело. 2 апреля Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в д. 11 по ул. Блохинцева был выявлен 43-летний местный житель, находящийся в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты свертки с веществом растительного происхождения, со слов мужчины – гашишем. Изъятое вещество направлено на исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна за нарушение правил дорожного движения у д. 1 по ул. Александровка был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 48-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В результате проверки документов полицейскими установлено, что в сентябре 2016 года мужчина был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен судом права управления автомобилем на 1 год и 6 месяцев. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в д. 11 по ул. Блохинцева был выявлен 43-летний местный житель, находящийся в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты свертки с веществом растительного происхождения, со слов мужчины – гашишем. Изъятое вещество направлено на исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.Сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна за нарушение правил дорожного движения у д. 1 по ул. Александровка был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 48-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В результате проверки документов полицейскими установлено, что в сентябре 2016 года мужчина был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен судом права управления автомобилем на 1 год и 6 месяцев. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 3 апреля Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 2 по ул. Вавилова была выявлена 25-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет гражданку респ. Узбекистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела Участковыми уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 2 по ул. Вавилова была выявлена 25-летняя местная жительница, осуществившая фиктивную постановку на миграционный учет гражданку респ. Узбекистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних в ходе оперативно-профилактических мероприятий был выявлен 32-летний местный житель, который купил для несовершеннолетнего алкогольный напиток и табачные изделия. По данному факту проводится проверка.



Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна

Мария Ватолина Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних в ходе оперативно-профилактических мероприятий был выявлен 32-летний местный житель, который купил для несовершеннолетнего алкогольный напиток и табачные изделия. По данному факту проводится проверка.Пресс-служба ОМВД России по г.о. ДубнаМария Ватолина

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