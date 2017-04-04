Уважаемые жители и гости города!

С 10 по 13 апреля в ОМВД России по г.о. Дубна будет работать инспекторская комиссия Главного Управления МВД России по Московской области.

10 апреля с 09:00 – до 13:00 и с 14:00 – до 18:00 приём ведут главный инспектор Инспекции – полковник внутренней службы Щербатов Евгений Анатольевич, старший юрисконсульт – подполковник внутренней службы Рощина Наталья Валерьевна

11 апреля с 09:00 – до 13:00 и с 14:00 – до 18:00 приём ведёт старший инспектор по особым поручения отдела по контролю за состоянием учетно-регистрационной дисциплины и законности Штаба – подполковник внутренней службы Тарабрина Татьяна Геннадьевна

12 апреля с 09:00 – до 13:00 и с 14:00 – до 18:00 заместитель начальника отдела управления государственной инспекции безопасного дорожного движения (УГИБДД) – майор полиции Михопаров Михаил Сергеевич

13 апреля с 09:00 – до 13:00 и с 14:00 – до 18:00 приём ведёт начальник отделения 3 отдела управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних (УУППДН) – подполковник полиции Пономарев Александр Петрович

Члены комиссии осуществляют прием граждан и сотрудников полиции в Актовом зале по адресу: ул. Курчатова, д. 32

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИМ.С. Ватолина