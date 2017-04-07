Разъяснение законодательства в сфере ЖКХ по вопросу о законности проведения корректировки за отопление в МКД.

Согласно статье 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с п. 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее Правил), оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов - в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года. В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и начисление платы за коммунальную услугу по отоплению производится равномерно в течении календарного года, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется по формуле 3(1) приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. корректировка платы осуществляется по формуле 3(2) приложения N 2 к настоящим Правилам.

При этом, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, в первом квартале года, следующего за расчетным годом, корректируется исполнителем по формуле 3(2), исходя из размера платы за коммунальную услугу по отоплению, определенный исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, установленного в многоквартирном доме, за прошедший год, общей площади жилого (нежилого) помещения, общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и общего размера платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме за прошедший год.

В соответствии с п.п. д п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 исполнитель обязан производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи.

Дополнительно информируем, что при возникновении спорных обстоятельств заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод, или законных интересов.

И.о. прокурора города Э.В. Михолан