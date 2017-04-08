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Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физических лиц! 
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут 14 и 15 апреля 2017 года во всех территориальных налоговых инспекциях России:

    14 апреля 2017 года с 09.00 до 20.00
    15 апреля 2017 года с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и т.д.; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений – они переносятся в декларацию автоматически.

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых органов помогут налогоплательщикам воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.

Место проведения: Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области.

Дни открытых дверей будут проходить по адресам:

    • Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова, д.30,
    • Московская область, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 1а.
08-04-2017
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